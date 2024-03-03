Министр обороны Литвы обсудит с главой Пентагона поддержку Украины

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас 3-6 марта совершит официальный визит в Вашингтон, где встретится с министром обороны США Ллойдом Остином.

Об этом сообщила пресс-служба литовского Минобороны, пишет "Европейская правда".

Анушаускас и Остин обсудят поддержку Украины и саммит НАТО, который состоится в Вашингтоне летом этого года.

Также темой их переговоров станет двустороннее сотрудничество в сфере обороны, включая присутствие американских войск в Литве и приобретение оружия у США.

Ранее Анушаускас намекнул, что среди союзников рассматривают новые формы поддержки Украины.

Напомним, в одной из последних партий военной помощи Литва передала для Украины военное зимнее снаряжение и одежду.