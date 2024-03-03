Министр обороны Литвы обсудит с главой Пентагона поддержку Украины
Воскресенье, 3 марта 2024, 16:29
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас 3-6 марта совершит официальный визит в Вашингтон, где встретится с министром обороны США Ллойдом Остином.
Об этом сообщила пресс-служба литовского Минобороны, пишет "Европейская правда".
Анушаускас и Остин обсудят поддержку Украины и саммит НАТО, который состоится в Вашингтоне летом этого года.
Также темой их переговоров станет двустороннее сотрудничество в сфере обороны, включая присутствие американских войск в Литве и приобретение оружия у США.
Ранее Анушаускас намекнул, что среди союзников рассматривают новые формы поддержки Украины.
Напомним, в одной из последних партий военной помощи Литва передала для Украины военное зимнее снаряжение и одежду.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.