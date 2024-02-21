Міністр оборони Литви прогнозує "нові форми" підтримки України з боку союзників

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас натякнув, що серед союзників розглядають нові форми підтримки України.

Про це він сказав в інтерв’ю LRT, пише "Європейська правда".

Анушаускас зазначив, що зараз низка європейських держав суттєво нарощують підтримку України і в наступні місяці слід очікувати "різні ініціативи щодо збільшення підтримки України, не обов’язково у вигляді зброї", і підтримка може набувати нових форм.

Міністра попросили пояснити детальніше, але він сказав, що "краще, якщо це буде сюрприз для Росії".

"Ми підтримуємо Україну військовою допомогою, фінансовою, допомагаємо з навчанням. Але, думаю, можуть бути ще інші форми. Поки що не хочу вдаватися у деталі", – додав Анушаускас.

Нагадаємо, в одній з останніх партій військової допомоги Литва передала для України військове зимове спорядження і одяг.

Також повідомляли, що у Литві розробляють власний дрон-камікадзе.