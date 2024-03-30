Глава МЗС Німеччини зробила застереження для учасників великодніх маршів за мир

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок застерегла учасників традиційних великодніх маршів миру в країні від прояву партійності у ставленні до війни в Газі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство DPA.

"Не можна протиставляти людей в Ізраїлі людям в Палестині. Все інше є надзвичайно небезпечним", – сказала Бербок.

"Ми не повинні протиставляти наше прагнення до миру [в Газі] миру в Україні", – додала вона.

Перший з традиційних великодніх маршів у Німеччині розпочався у Страсну п'ятницю, коли люди вийшли на вулиці міст Хемніц, Гютерсло, Гронау і Біберах.

Марші проти ядерної зброї та за мир проводяться в цю пору року вже понад 60 років. Головним днем акції є субота, коли в Німеччині анонсовано близько 70 заходів.

Цього року учасники маршів закликають до припинення бойових дій і початку мирних переговорів в Україні, а також у секторі Газа, йдеться у пресрелізі мережі, що координує проведення маршів по всій країні.

Марші заплановані на суботу в Бонні, Бремені, Дуйсбурзі, Ганновері, Лейпцигу, Мюнхені, Штутгарті та інших містах.

Великодні марші виникли в минулому столітті з загальноєвропейського руху за мир, який закликав до ядерного роззброєння і протестував проти гонки озброєнь. Перший великодній марш пройшов у Британіїв 1958 році.

Цього року учасники маршу в Німеччині також вимагають фундаментальної відмови від логіки війни і мілітаризації.

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що ситуація на полі бою в Україні загостриться, оскільки "жорстокість Путіна більше не має меж".

А прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск стверджує, що Європа перебуває у передвоєнній епосі і треба морально звикнути до того, що "можливий буквально будь-який сценарій".