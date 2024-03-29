Глава МЗС Німеччини очікує ескалації у війні РФ проти України: Жорстокості Путіна немає меж

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не сподівається на швидке закінчення війни, розв’язаної РФ проти України.

Її заяву в інтерв'ю медіагрупі Funke наводить Tagesspiegel, повідомляє "Європейська правда".

Бербок очікує, що ситуація на полі бою в Україні загостриться, оскільки "жорстокість Путіна більше не має меж".

"Він (Путін. – Ред.) ясно дає зрозуміти, що не сприймає раціональні аргументи і цінності людства. І він, безумовно, не хоче вести переговори", – підкреслила міністерка.

Водночас вона додала, що главі Кремля не вдасться залякати світ своїм "курсом дегуманізації".

За словами Бербок, Путін неодноразово випробовував єдність європейців з початку вторгнення в лютому 2022 року.

"Путін веде свою війну не лише за допомогою своїх військових. Він також використовує фейкові новини, маніпуляції та цілеспрямований вплив – нещодавнє викриття чеського уряду є лише одним із прикладів того, як Росія хоче підірвати наші демократії", – сказала очільниця німецького МЗС.

Бербок також закликала не допустити поразки України у цій війні.

"Неможливо уявити, що станеться, якщо вона її програє…Якщо Путін переможе, безпека всіх нас в Європі та міжнародний порядок також опиняться під загрозою. Підтримка України є нашою власною гарантією безпеки", – додала міністерка.

Раніше прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала підтримати приєднання України до Альянсу.

Водночас литовський президент Гітанас Науседа стверджує, що спостерігає все більшу згоду на рівні лідерів Європейського Союзу щодо необхідності поразки Росії в її загарбницькій війні проти України.