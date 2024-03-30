Глава МИД Германии сделала предостережение для участников пасхальных маршей за мир

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предостерегла участников традиционных пасхальных маршей мира в стране от проявления партийности в отношении войны в Газе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство DPA.

"Нельзя противопоставлять людей в Израиле людям в Палестине. Все остальное является чрезвычайно опасным", – сказала Бербок.

"Мы не должны противопоставлять наше стремление к миру [в Газе] миру в Украине", – добавила она.

Первый из традиционных пасхальных маршей в Германии начался в Страстную пятницу, когда люди вышли на улицы городов Хемниц, Гютерсло, Гронау и Биберах.

Марши против ядерного оружия и за мир проводятся в это время года уже более 60 лет. Главным днем акции является суббота, когда в Германии анонсировано около 70 мероприятий.

В этом году участники маршей призывают к прекращению боевых действий и началу мирных переговоров в Украине, а также в секторе Газа, говорится в пресс-релизе сети, координирующей проведение маршей по всей стране.

Марши запланированы на субботу в Бонне, Бремене, Дуйсбурге, Ганновере, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и других городах.

Пасхальные марши возникли в прошлом веке из общеевропейского движения за мир, которое призывало к ядерному разоружению и протестовало против гонки вооружений. Первый пасхальный марш прошел в Британии в 1958 году.

В этом году участники марша в Германии также требуют фундаментального отказа от логики войны и милитаризации.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ситуация на поле боя в Украине обострится, поскольку "жестокость Путина больше не имеет границ".

А премьер-министр Польши Дональд Туск утверждает, что Европа находится в предвоенной эпохе и надо морально привыкнуть к тому, что "возможен буквально любой сценарий".