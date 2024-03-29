Туск: Треба морально звикнути, що ми живемо в епосі перед війною

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що Європа перебуває у передвоєнній епосі і треба морально звикнути до того, що "можливий буквально будь-який сценарій".

Про це він заявив у інтерв’ю європейським виданням, зокрема Gazeta Wyborcza, пише "Європейська правда".

Туск сказав, що "ми живемо в найкритичніший момент" після закінчення Другої світової війни і все "вирішать наступні два роки".

"Не хочу нікого лякати, але війна вже не в минулому. Це реально, насправді це почалося більше двох років тому. Найбільше тривожить наразі той факт, що можливий буквально будь-який сценарій", – зазначив він, відповідаючи на запитання, чи, на його думку, "війна неминуча".

"Знаю, що це прозвучить нещадно, особливо для людей молодшого покоління, але до приходу нової ери треба морально звикати. Довоєнна доба. Я не перебільшую", – додав прем’єр Польщі.

Туск також нагадав про розмову зі своїм іспанським колегою Педро Санчесом, який під час засідання Європейської ради нібито наполягав на припиненні використання слова "війна" в офіційних заявах ЄС, оскільки це нібито лякає європейців.

"Я відповів, що в моїй частині Європи війна більше не є абстракцією, і що наш обов’язок – не обговорювати, а діяти і готуватися до захисту", – сказав Туск.

Він додав, що, на його думку, головним завданням Європи має бути захист України від російського вторгнення та збереження України як незалежної та цілісної держави.

Туск сказав, що сьогодні ситуація України "набагато важча, ніж рік тому, але й набагато краща, ніж на початку війни".

Туск вже й раніше закликав політичних соратників у Європі усвідомити нову реальність, у якій масштабна війна знову можлива, і думати та діяти відповідно до цих нових реалій.

Тоді Туск підкреслював, що "для деяких наших братів це вже не "передвоєнна" епоха, а повномасштабна війна у своєму найжорстокішому вигляді".

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