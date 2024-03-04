США і Південна Корея розпочали масштабні військові навчання 

Південна Корея і Сполучені Штати в понеділок розпочали великі щорічні військові навчання, щоб підвищити свою готовність до протидії північнокорейській ядерній загрозі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Південнокорейські і американські війська розпочали комп'ютерно змодельовані командно-штабні навчання під назвою "Щит свободи", а також різноманітні польові навчання, які триватимуть 11 днів, повідомило Міністерство оборони Південної Кореї.

Минулого тижня південнокорейські військові заявили, що проведуть 48 польових навчань з американськими військами цієї весни, що вдвічі більше, ніж минулого року.

Ці навчання включатимуть бойові стрільби, бомбардування, повітряний штурм і навчання з перехоплення ракет.

З початку 2022 року Північна Корея провела понад 100 раундів ракетних випробувань з метою модернізації свого арсеналу. У відповідь Сполучені Штати і Південна Корея розширили свої навчання і збільшили розгортання потужних американських військових засобів, таких як авіаносці і бомбардувальники дальнього радіусу дії, здатні нести ядерну зброю.

Цього року Північна Корея провела шість раундів ракетних випробувань і серію артилерійських стрільб.

Її лідер Кім Чен Ин також заявив, що Північна Корея відмовиться від своєї давньої мети мирного об'єднання з Південною Кореєю і займе більш агресивну військову позицію вздовж спірного морського кордону з Південною Кореєю.

За даними ЗМІ, у США непокояться через те, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин у найближчі місяці може здійснити якусь "смертоносну акцію" проти Південної Кореї.