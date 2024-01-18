У США остерігаються "кардинальної зміни" загрози з боку КНДР через співпрацю з Росією

Старший директор Білого дому з питань контролю над озброєннями Пранай Вадді вважає, що характер безпекової загрози з боку Північної Кореї може "кардинально змінитися" в найближче десятиліття в результаті її співпраці з Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

На думку Вадді, КНДР і Росія встановили "безпрецедентний рівень співпраці у військовій сфері", й важливо аналізувати не лише використання Москвою північнокорейського озброєння, а й загрози у зворотньому напрямку.

"Як це може покращити можливості Північної Кореї? І що це означає для нашої власної позиції розширеного стримування в регіоні з Кореєю і Японією? Я думаю, що характер Північної Кореї як загрози в регіоні може кардинально змінитися протягом наступного десятиліття в результаті цієї співпраці", – сказав представник Білого дому.

Він сказав, що США продовжуватимуть співпрацювати з Південною Кореєю, щоб ефективніше стримувати північнокорейську ядерну загрозу.

"Ми хочемо переконатися, що система ядерної парасольки США в тому вигляді, в якому вона існує, залишається достатньою для стримування загроз, зокрема нових загроз, що виникають в Європі і Азії", – пояснив посадовець.

Росія посилила співпрацю з Північною Кореєю після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Відомо, що Пхеньян передав Москві артилерійські снаряди й балістичні ракети, які вже застосовувались для ударів по українських містах.