США и Южная Корея начали масштабные военные учения

Южная Корея и Соединенные Штаты в понедельник начали крупные ежегодные военные учения, чтобы повысить свою готовность к противодействию северокорейской ядерной угрозе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Южнокорейские и американские войска начали компьютерно смоделированные командно-штабные учения под названием "Щит свободы", а также различные полевые учения, которые продлятся 11 дней, сообщило Министерство обороны Южной Кореи.

На прошлой неделе южнокорейские военные заявили, что проведут 48 полевых учений с американскими войсками этой весной, что вдвое больше, чем в прошлом году.

Эти учения будут включать боевые стрельбы, бомбардировки, воздушный штурм и учения по перехвату ракет.

С начала 2022 года Северная Корея провела более 100 раундов ракетных испытаний с целью модернизации своего арсенала. В ответ Соединенные Штаты и Южная Корея расширили свои учения и увеличили развертывание мощных американских военных средств, таких как авианосцы и бомбардировщики дальнего радиуса действия, способные нести ядерное оружие.

В этом году Северная Корея провела шесть раундов ракетных испытаний и серию артиллерийских стрельб.

Ее лидер Ким Чен Ын также заявил, что Северная Корея откажется от своей давней цели мирного объединения с Южной Кореей и займет более агрессивную военную позицию вдоль спорной морской границы с Южной Кореей.

По данным СМИ, в США беспокоятся из-за того, что северокорейский лидер Ким Чен Ын в ближайшие месяцы может осуществить какую-то "смертоносную акцию" против Южной Кореи.

В США заявили, что характер угрозы безопасности со стороны Северной Кореи может "кардинально измениться" в ближайшее десятилетие в результате ее сотрудничества с Россией.