У Литві торік за ухилення від військової служби виписали 14 тисяч штрафів

Минулого року призовників у Литві оштрафували 14 тисяч разів за ухиляння від військової служби, а влада відкрила понад 450 досудових розслідувань за фактами повторного ухиляння.

Про це розповів LRT Арунас Бальчюнас, керівник Служби призову до війська, пише "Європейська правда".

За словами Бальчюнаса, 14 тисяч – це "дуже велика" цифра для ухилення від військової служби, але вона включає призовників, які "були покарані двічі або навіть тричі".

Призовники називають різні причини своєї неявки на військову службу, наприклад, забули перевірити, чи є вони у списках призовників, або пропустили термін проходження медогляду. Є й поважні причини, такі як хвороба та лікарняний.

"Минулого року було розпочато понад 450 досудових розслідувань. У випадку завершених розслідувань штрафи становлять від 500 до кількох тисяч євро", – сказав Бальчюнас в інтерв'ю, додавши, що за повторне ухилення від призову також передбачена кримінальна відповідальність.

Цього року на військову службу буде призвано близько 3800 молодих людей.

Проєкт реформи призовної кампанії, яка дозволить призвати більше юнаків, пройшов перше читання в литовському парламенті наприкінці осінньої сесії.

Остання пропозиція, подана урядом, передбачає призов чоловіків у віці від 18 до 21 року після закінчення школи і не дозволяє відстрочку від служби студентам університетів.

Реформа також дозволить призовникам обирати шестимісячний або дев'ятимісячний термін обов'язкової військової служби.

Раніше глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс виступив за запровадження в Литві загального призову.

У січні прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шімоніте заявила, що обговорення питання про обов'язковий призов жінок до армії слід відкласти на пізніший термін.