В Литве в прошлом году за уклонение от военной службы выписали 14 тысяч штрафов

В прошлом году призывников в Литве оштрафовали 14 тысяч раз за уклонение от военной службы, а власти открыли более 450 досудебных расследований по фактам повторного уклонения.

Об этом рассказал LRT Арунас Бальчюнас, руководитель Службы призыва в армию, пишет "Европейская правда".

По словам Бальчюнаса, 14 тысяч – это "очень большая" цифра для уклонения от военной службы, но она включает призывников, которые "были наказаны дважды или даже трижды".

Призывники называют разные причины своей неявки на военную службу, например, забыли проверить, есть ли они в списках призывников, или пропустили срок прохождения медосмотра. Есть и уважительные причины, такие как болезнь и больничный.

"В прошлом году было начато более 450 досудебных расследований. В случае завершенных расследований штрафы составляют от 500 до нескольких тысяч евро", – сказал Бальчюнас в интервью, добавив, что за повторное уклонение от призыва также предусмотрена уголовная ответственность.

В этом году на военную службу будет призвано около 3800 молодых людей.

Проект реформы призывной кампании, которая позволит призвать больше юношей, прошел первое чтение в литовском парламенте в конце осенней сессии.

Последнее предложение, представленное правительством, предусматривает призыв мужчин в возрасте от 18 до 21 года после окончания школы и не позволяет отсрочку от службы студентам университетов.

Реформа также позволит призывникам выбирать шестимесячный или девятимесячный срок обязательной военной службы.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выступил за введение в Литве всеобщего призыва.

В январе премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что обсуждение вопроса об обязательном призыве женщин в армию следует отложить на более поздний срок.