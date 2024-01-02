Прем'єрка Литви пропонує відкласти дискусію про обов'язковий призов до армії жінок

Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шімоніте заявила, що обговорення питання про обов'язковий призов жінок до армії слід відкласти на пізніший термін.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю LRT.

"Дискусія про те, чи слід призивати і дівчат, не дуже проста, тому що у свідомості багатьох тут відбудеться такий великий культурний перелом. Тому я б сказала, що ми можемо відкласти це обговорення на пізніший час", – зазначила литовська прем'єрка.

У середині грудня уряд Литви схвалив запропоновані Міністерством оборони зміни, які формують правові передумови для запровадження загальної військової повинності серед чоловіків. Вона ще має бути схвалена Сеймом.

За словами міністра оборони Арвідаса Анушаускаса, якщо кількість призовників сягне 5000 на рік, наявних ресурсів армії буде достатньо для їхнього навчання, і це не потребуватиме великого додаткового фінансування. Однак збільшення чисельності солдатів і введення загальної військової повинності потребують створення нових військових частин.

За словами Анушаускаса, для призову на військову службу на рік до 7 тисяч молодих людей необхідно створити чотири додаткові батальйони. На цю інфраструктуру, озброєння, техніку протягом п'яти років має бути виділено близько 500 млн євро.

Крім того, глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс виступив за запровадження в Литві загального призову, а головнокомандувач литовської армії Вальдемарас Рупшис заявив про необхідність реформи призовної системи в країні.