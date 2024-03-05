Уряд Болгарії йде у відставку на тлі чуток про можливі дострокові вибори

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков 5 березня подав заяву про відставку свого уряду відповідно до домовленості між двома найбільшими парламентськими блоками, між якими в останні тижні з’явилися усе помітніші розбіжності.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Sofia Globe.

Ротація уряду Денкова – частина домовленості між блоками ГЕРБ і "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія" ("ПЗ-ДБ"), досягнутих у червні 2023 року після п'ятих за кілька років дострокових виборів, що поглиблювали політичну кризу в країні.

Уряд представника "ПЗ-ДБ" Денкова, згідно з домовленістю, мав пропрацювати дев'ять місяців, після чого він мав передати свою посаду віцепрем'єрці й міністерці закордонних справ Марії Габріель, яку номінував ГЕРБ, а сам – очолити Міністерство освіти.

Але в останні місяці в болгарських ЗМІ постійно почали з'являлися спекуляції на тему ротації урядів, а суперечності між обома політичними силами наростали – надто після того, як ГЕРБ і "ПЗ-ДБ" конкурували між собою на місцевих виборах восени 2023 року.

Також обидві політичні сили не могли домовитись, хто очолить МЗС в майбутньому уряді Габріель. ГЕРБ хотів, аби вона суміщала посади прем’єрки й міністерки закордонних справ, проти чого категорично виступає "ПЗ-ДБ".

Суперечності вкотре оприявнились минулого тижня, коли лідер ГЕРБ, колишній прем’єр Болгарії Бойко Борисов запропонував "ПЗ-ДБ" підписати формальну коаліційну угоду. У ній пропонується, щоб уряд Габріель продовжував роботу не дев’ять місяців (як домовлялись політсили в червні 2023-го), а до кінця терміну нинішнього парламенту – тобто ще три роки.

Позаяк голосування за відставку нинішнього уряду й призначення нового в парламенті Болгарії має відбутись до кінця тижня, співголова "ПЗ-ДБ" Кирил Петков звинуватив Борисова у створенні "моновистави", спрямованої на проведення нових виборів до парламенту.

Більше про те, як Болгарії минулого року вдалось подолати політичну кризу, читайте у статті "ЄвроПравди".