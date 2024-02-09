В керівній коаліції Болгарії перед ротацією уряду наростають розбіжності

У той час як уряд Болгарії готується до ротації в березні, керівна коаліція розділена через міністерські посади на тлі нових суперечок і розмов про нові вибори.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Balkan Insight.

"Найпростіший варіант для нас – знову піти на вибори, ми готові до цього, але це неправильно", – заявив у четвер колишній прем'єр-міністр від партії ГЕРБ Бойко Борисов.

У червні минулого року, після дворічного виборчого циклу, два протиборчі блоки – ГЕРБ та її партія-сателіт UDF з одного боку і реформістський дует "Ми продовжуємо зміни" та "Демократична Болгарія" з іншого – домовилися про формування кабінету міністрів.

Угода передбачала, що перші дев'ять місяців уряд очолюватиме Ніколай Денков з "Ми продовжуємо зміни", а в березні 2024 року його очолить Марія Габріель від ГЕРБ, яка раніше була єврокомісаркою. Потім вони знову помінялися б місцями ще через дев'ять місяців.

Але бажання ГЕРБ, щоб Габріель одночасно обіймала посаду міністра закордонних справ, суперечить побажанням її партнерів. "Для нас важливо, хто розповідатиме ЄС про те, що відбувається в Болгарії", – заявив у четвер прем'єр-міністр Денков, додавши, що кілька змін у запропонованому списку міністрів ще обговорюються.

Тим часом депутат ГЕРБ Делян Добрев виступив за повне оновлення кабінету міністрів, заявивши в середу на телебаченні: "Наші колеги повинні визнати, що вони зазнали невдачі, і передати нам естафету, щоб ми могли сформувати уряд самостійно".

Борисов також відновив припущення, що фальсифікація результатів голосування призвела до того, що його партія втратила перемогу на нещодавніх виборах мера Софії. У середу він заявив, що вибори в Софії були "куплені, маніпульовані", і був готовий до того, що вони будуть анульовані і переголосовані. Він також назвав правління нинішнього мера Василя Терзієва "імпотентним". Висунутий партіями "Ми продовжуємо зміни" та "Демократична Болгарія", Терзієв переміг на виборах мера в листопаді, поклавши край 18-річному правлінню ГЕРБ у столиці.

Точна дата, коли Габріель вступить на посаду прем'єр-міністра, залишається невідомою.

Раніше стало відомо, що в Болгарії відбулись обшуки в приміщенні Головного управління з боротьби з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ у зв’язку з підозрами у шпигунстві на користь Росії.

Болгарські ЗМІ писали, що підозрюваний нібито передавав таємну інформацію колишньому дипломату посольства Росії у Софії, цього росіянина нещодавно оголосили персоною нон грата.

За другу половину 2023 року Болгарія наказала залишити країну представнику РПЦ архімандриту Вассіану та пропагандисту з офіційного видання "Российская газета" Александру Гацаку.