Правительство Болгарии уходит в отставку на фоне слухов о возможных досрочных выборах

Премьер-министр Болгарии Николай Денков 5 марта подал заявление об отставке своего правительства в соответствии с договоренностью между двумя крупнейшими парламентскими блоками, между которыми в последние недели появились все более заметные разногласия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Sofia Globe.

Ротация правительства Денкова – часть договоренности между блоками ГЕРБ и "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария" ("ПИ-ДБ"), достигнутых в июне 2023 года после пятых за несколько лет досрочных выборов, углублявших политический кризис в стране.

Правительство представителя "ПИ-ДБ" Денкова, согласно договоренности, должно было проработать девять месяцев, после чего он должен был передать свой пост вице-премьеру и министру иностранных дел Марии Габриэль, которую номинировал ГЕРБ, а сам – возглавить Министерство образования.

Но в последние месяцы в болгарских СМИ постоянно начали появляться спекуляции на тему ротации правительств, а противоречия между обеими политическими силами нарастали – особенно после того, как ГЕРБ и "ПИ-ДБ" конкурировали между собой на местных выборах осенью 2023 года.

Также обе политические силы не могли договориться, кто возглавит МИД в будущем правительстве Габриэль. ГЕРБ хотел, чтобы она совмещала должности премьера и министра иностранных дел, против чего категорически выступает "ПИ-ДБ".

Противоречия в очередной раз проявились на прошлой неделе, когда лидер ГЕРБ, бывший премьер Болгарии Бойко Борисов предложил "ПИ-ДБ" подписать формальное коалиционное соглашение. В нем предлагается, чтобы правительство Габриэль продолжало работу не девять месяцев (как договаривались политсилы в июне 2023-го), а до конца срока нынешнего парламента – то есть еще три года.

Поскольку голосование за отставку нынешнего правительства и назначение нового в парламенте Болгарии должно состояться до конца недели, сопредседатель "ПИ-ДБ" Кирил Петков обвинил Борисова в создании "моноспектакля", направленного на проведение новых выборов в парламент.

Больше о том, как Болгарии в прошлом году удалось преодолеть политический кризис, читайте в статье "ЕвроПравды".