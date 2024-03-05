Макрон застерігає від "духу поразки" щодо війни РФ проти України

Президент Франції Емманюель Макрон припустив, що закликав до "стратегічного стрибка вперед", піднявши питання про можливість введення західних військ в Україну, і застеріг від "духу поразки, який зачаївся".

Про це він сказав під час пресконференції із чеським президентом Петром Павелом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Monde.

"Це наша війна чи не наша війна? Чи можемо ми відвернутися, вважати, що все може продовжуватися далі? Я так не думаю, і тому це стратегічний стрибок вперед, до якого я закликав і який я повністю приймаю", – сказав французький президент.

Макрон переконаний, що "ясність" його висловлювань – це "те, що потрібно Європі".

"Ми не хочемо ескалації, ми ніколи не були войовничими", – додав він.

Нагадаємо, Макрон минулого тижня заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

У той час як більшість країн НАТО виключили відправку військ в Україну – в тому числі такі великі гравці, як Німеччина, Британія і США – міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що він вдячний за дебати, які ініціював Макрон.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.