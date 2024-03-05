Макрон предостерегает от "духа поражения" относительно войны РФ против Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон предположил, что призвал к "стратегическому скачку вперед", подняв вопрос о возможности ввода западных войск в Украину, и предостерег от "духа поражения, который затаился".

Об этом он сказал во время пресс-конференции с чешским президентом Петром Павелом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Monde.

"Это наша война или не наша война? Можем ли мы отвернуться, считать, что все может продолжаться дальше? Я так не думаю, и поэтому это стратегический скачок вперед, к которому я призвал и который я полностью принимаю", – сказал французский президента.

Макрон убежден, что "ясность" его высказываний – это "то, что нужно Европе".

"Мы не хотим эскалации, мы никогда не были воинственными", – добавил он.

Напомним, Макрон на прошлой неделе заявил, что "нельзя исключать" вероятного отправления западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

В то время как большинство стран НАТО исключили отправку войск в Украину – в том числе такие крупные игроки, как Германия, Британия и США, – министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил в среду, что он благодарен за дебаты, которые инициировал Макрон.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.