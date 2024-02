Глава МЗС Литви вважає вартою уваги ідею Макрона щодо західних військ в Україні

Поки західні країни шукають способи подальшої допомоги Україні, яка воює проти Росії, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс каже, що варто замислитися над ідеєю президента Франції Емманюеля Макрона щодо можливості розміщення союзниками сухопутних військ в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав у Twitter (X).

"Доля Європи вирішується на полі бою в Україні. За часів, подібних до тих, у яких ми живемо, дуже необхідне політичне лідерство, амбіція і рішучість мислити нетрадиційно. Ініціатива вчорашньої зустрічі в Парижі заслуговує на увагу", – написав Ландсбергіс.

Europe’s fate is being decided on the battlefields of Ukraine. Times like these require political leadership, ambition, and courage to think out of the box. The initiative behind the Paris meeting yesterday is well worth considering.