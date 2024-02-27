Кремль бачить "неминучість" війни з НАТО, якщо війська Альянсу будуть в Україні

Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що поява військових НАТО на території України призведе до прямого конфлікту Альянсу з РФ і ескалації ситуації.

Заяву Пєскова наводить російське агентство "Интерфакс", пише "Європейська правда",

"У цьому випадку треба говорити не про ймовірність, а про неминучість (прямої війни з НАТО. – Ред.). Ось так і оцінюємо", – сказав Пєсков журналістам, відповідаючи на запитання, які є ризики ескалації та прямого конфлікту з НАТО в разі появи військових Альянсу на території України.

Пєсков зазначив, що обговорення західними країнами можливості направлення своїх військових в Україну – це новий елемент.

"Ми звернули увагу на те, що тема відправлення військових на Україну дійсно обговорювалася, ми також відфіксували, що дуже багата палітра думок з цього приводу, дійсно консенсусу немає", – заявив Пєсков.

Він також сказав, що Москві добре відома позиція президента Франції Макрона "щодо необхідності нанесення Росії стратегічної поразки".

Президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі в Парижі у понеділок допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча наголосив, що наразі немає консенсусу серед союзників у цьому питанні.

Президент Польщі Анджей Дуда також заявив, що серед союзників Києва немає згоди про відправлення військ в Україну.

Після заяви Макрона Чехія, Польща та Швеція заявили, що не розглядають ідею відправлення своїх військових в Україну.