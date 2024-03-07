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США відреагували на удар РФ по Одесі, яку відвідували Зеленський і прем’єр Греції

Четвер, 7 березня 2024, 08:38

У Держдепі США прокоментували ракетний удар по Одесі під час перебування там президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса.

З відповідною заявою виступив речник Держдепу Метью Міллер на брифінгу, повідомляє "Європейська правда".

Він підкреслив, що цей удар, зокрема, є нагадуванням, що Україна потребує ракет-перехоплювачів для систем ППО.

 "І це нагадування про те, що Конгрес США повинен вжити заходів, як ми і закликали його до цього, щоб підтримати Україну в її боротьбі проти російської агресії", – додав представник Держдепу.

Нагадаємо, напередодні грецький прем'єр розповів, що в момент атаки президент Володимир Зеленський був із ним у порту і вибух стався дуже близько до них. Ніхто з грецької делегації не постраждав. 

На інцидент майже одразу відреагували топ-посадовці Євросоюзу. Очільник Євроради Шарль Мішель назвав російську атаку "ще більш ницою, ніж зазвичай", президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала її підлою

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США Війна з РФ