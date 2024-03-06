Президентка Єврокомісії назвала підлою атакою ракетний удар РФ по Одесі

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на російський ракетний удар по Одесі, коли там перебували прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс і президент України Володимир Зеленський.

Про це фон дер Ляєн написала у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

"Я рішуче засуджую підлу атаку Росії на Одесу під час візиту Зеленського та Міцотакіса", – підкреслила президентка ЄК.

Вона зазначила, що РФ своїм терором не вдасться нікого залякати – "ні двох лідерів на місці, ні відважний народ України".

"Більш ніж будь-коли, ми стоїмо поруч з Україною", – додала вона.

Потужний вибух в Одесі стався незадовго до зустрічі прем'єр-міністра Греції з президентом України. У регіоні одразу ж було оголошено повітряну тривогу. ЗМІ повідомляли, що ніхто з грецької делегації не постраждав.

Пізніше грецький прем'єр розповів, що в момент атаки президент Володимир Зеленський був із ним у порту.

Голова Європейської ради Шарль Мішель різко розкритикував Росію через ракетний удар по Одесі.