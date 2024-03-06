Мішель про удар РФ по Одесі: Навіть більш ницо, ніж чинить Кремль зазвичай
Голова Європейської ради Шарль Мішель різко розкритикував Росію через ракетний удар по Одесі в той день, коли там із візитом перебували президент Володимир Зеленський і прем’єр Греції Кіріакос Міцотакіс.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Twitter (X).
За словами Мішеля, російська атака на Одесу під час перебування там лідерів України та Греції "є ще однією ознакою боягузливої тактики Росії в її агресивній війні проти України".
"Це гідно осуду і навіть більш ницо, ніж Кремль чинить зазвичай. Повна підтримка України та її хороброго народу з боку ЄС не похитнеться", – наголосив голова Євроради.
The attack on #Odesa during President @ZelenskyyUa and PM @kmitsotakis visit is another sign of Russia’s cowardly tactics in its war of aggression against Ukraine.— Charles Michel (@CharlesMichel) March 6, 2024
This is reprehensible and below even the Kremlin’s playbook.
The EU’s full support to Ukraine and its brave people…
Потужний вибух в Одесі стався незадовго до зустрічі прем'єр-міністра Греції з президентом України. У регіоні одразу ж було оголошено повітряну тривогу. ЗМІ повідомляли, що ніхто з грецької делегації не постраждав.
Пізніше грецький прем'єр розповів, що в момент атаки президент Володимир Зеленський був із ним у порту.