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Мішель про удар РФ по Одесі: Навіть більш ницо, ніж чинить Кремль зазвичай

Середа, 6 березня 2024, 17:21

Голова Європейської ради Шарль Мішель різко розкритикував Росію через ракетний удар по Одесі в той день, коли там із візитом перебували президент Володимир Зеленський і прем’єр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Twitter (X).

За словами Мішеля, російська атака на Одесу під час перебування там лідерів України та Греції "є ще однією ознакою боягузливої тактики Росії в її агресивній війні проти України".

"Це гідно осуду і навіть більш ницо, ніж Кремль чинить зазвичай. Повна підтримка України та її хороброго народу з боку ЄС не похитнеться", – наголосив голова Євроради.

Потужний вибух в Одесі стався незадовго до зустрічі прем'єр-міністра Греції з президентом України. У регіоні одразу ж було оголошено повітряну тривогу. ЗМІ повідомляли, що ніхто з грецької делегації не постраждав.

Пізніше грецький прем'єр розповів, що в момент атаки президент Володимир Зеленський був із ним у порту.

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Мішель Війна з РФ