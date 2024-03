Мішель про удар РФ по Одесі: Навіть більш ницо, ніж чинить Кремль зазвичай

Голова Європейської ради Шарль Мішель різко розкритикував Росію через ракетний удар по Одесі в той день, коли там із візитом перебували президент Володимир Зеленський і прем’єр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Twitter (X).

За словами Мішеля, російська атака на Одесу під час перебування там лідерів України та Греції "є ще однією ознакою боягузливої тактики Росії в її агресивній війні проти України".

"Це гідно осуду і навіть більш ницо, ніж Кремль чинить зазвичай. Повна підтримка України та її хороброго народу з боку ЄС не похитнеться", – наголосив голова Євроради.

