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США отреагировали на удар РФ по Одессе, которую посещали Зеленский и премьер Греции

Четверг, 7 марта 2024, 08:38

В Госдепе США прокомментировали ракетный удар по Одессе во время пребывания там президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

С соответствующим заявлением выступил представитель Госдепа Мэтью Миллер на брифинге, сообщает "Европейская правда".

Он подчеркнул, что этот удар, в частности, является напоминанием, что Украина нуждается в ракетах-перехватчиках для систем ПВО.

"И это напоминание о том, что Конгресс США должен принять меры, как мы и призывали его к этому, чтобы поддержать Украину в ее борьбе против российской агрессии", – добавил представитель Госдепа.

Напомним, накануне греческий премьер рассказал, что в момент атаки президент Владимир Зеленский был с ним в порту и взрыв произошел очень близко к ним. Никто из греческой делегации не пострадал.

На инцидент почти сразу отреагировали топ-чиновники Евросоюза. Глава Евросовета Шарль Мишель назвал российскую атаку "еще более подлой, чем обычно", президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также назвала ее подлой.

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