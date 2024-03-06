Прем’єр Греції про ракетний удар по Одесі: Вибух був дуже близько до нас

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс прокоментував ракетний удар по Одесі, який стався під час його перебування у місті.

Заяву грецького прем’єра наводить Суспільне, повідомляє "Європейська правда".

У момент атаки президент Володимир Зеленський був з Міцотакісом у порту.

За словами грецького прем’єра, вибухи були близько від них.

"Президент Зеленський і його штаб нам показували і пояснювали значення порту і те, що робиться, щоб відновити і посилити український морський шлях, і якої шкоди він зазнав під час атак. Уже в самому кінці ми почули звук сирен і вибухи, які були дуже близько від нас. Ми не встигли піти в захищене місце, це дуже вражаючий досвід", — сказав Міцотакіс.

Зеленський додав, що внаслідок російського удару по Одесі є загиблі та поранені.

"Ми бачили сьогодні цей удар. Ви бачите, з ким ми маємо справу, їм все одно, куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви, всіх деталей не знаю ще, але знаю, що є загиблі, є поранені", — зазначив він.

Потужний вибух в Одесі стався незадовго до зустрічі прем'єр-міністра Греції з президентом України. У регіоні одразу ж було оголошено повітряну тривогу.

ЗМІ повідомляли, що ніхто з грецької делегації не постраждав.