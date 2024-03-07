Розвідка Британії: РФ хоче захопити Часів Яр, але не здатна провести наступ
Розвідка Великої Британії вважає, що метою російських окупаційних військ є захоплення міста Часів Яр, що розташоване у Донецькій області, проте вони навряд чи здатні провести наступ.
Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 7 березня, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначили у відомстві, зараз російські окупанти продовжують атаки з метою розширення контролю над містом Бахмут, яке вони захопили у травні минулого року.
За даними відомства, окупаційна армія РФ просунулась вперед і зайняла східні частини села Іванівське, а також атакує українські позиції в Богданівці.
На цьому напрямку найближчою оперативною метою Росії майже напевно є захоплення Часового Яру, розташованого приблизно за 5 км від лінії фронту.
"Незважаючи на деякі поступові тактичні успіхи, дуже малоймовірно, що російські війська наразі здатні здійснити повномасштабний наступ на цей населений пункт", – йдеться в огляді.
У попередньому огляді розвідка Великої Британії проаналізувала втрати РФ у Чорноморському регіоні за останні п’ять тижнів.
Також британська розвідка заявила, що протягом лютого 2024 року Росія намагалась атакувати регіональні енергетичні об'єкти в Україні – та попри це українська енергосистема підтримує стабільну роботу мережі.