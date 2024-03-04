Розвідка Британії: Енергосистема України витримала лютневі атаки РФ

Протягом лютого 2024 року Росія намагалась атакувати регіональні енергетичні об'єкти в Україні – та попри це українська енергосистема підтримує стабільну роботу мережі.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в понеділок, пише "Європейська правда".

Відзначається, що Росія проводила кампанію з використанням безпілотних літальних апаратів з односторонньою дією на українську інфраструктуру, в тому числі електроенергетичну інфраструктуру.

Українські сили протиповітряної оборони неодноразово збивали російські БПЛА, але російські удари, з високою ймовірністю, завдали шкоди українським електростанціям та електричним підстанціям, йдеться в огляді.

Ці атаки відбувалися по всій Україні, при цьому було завдано шкоди регіональній енергетичній інфраструктурі, в тому числі в Донецьку, Дніпрі та на заході України, аж до Львова.

Російські атаки, найімовірніше, були здійснені за допомогою комбінації БПЛА з односторонньою дією, ракетних систем класу "земля-земля" і звичайної реактивної артилерії, а не російської авіації дальнього радіуса дії, як це спостерігалося у 2022 і 2023 роках.

Цілком ймовірно, що Росія прагнула атакувати регіональні енергетичні об'єкти, щоб погіршити промислову діяльність в Україні. Незважаючи на ці атаки, енергосистема України підтримує стабільну роботу мережі, констатувала британська розвідка.

Напередодні британська розвідка стверджувала, що від початку війни середньодобова кількість російських втрат (вбитих і поранених) в Україні протягом лютого 2024 року була найвищою з початку війни.

Раніше вона заявляла, що військово-промисловий комплекс Росії не здатний повністю забезпечити потреби її війни проти України.