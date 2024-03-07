Разведка Британии: РФ хочет захватить Часов Яр, но не способна провести наступление

Разведка Великобритании считает, что целью российских оккупационных войск является захват города Часов Яр, расположенного в Донецкой области, однако они вряд ли способны провести наступление.

Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 7 марта, сообщает "Европейская правда".

Как отметили в ведомстве, сейчас российские оккупанты продолжают атаки с целью расширения контроля над городом Бахмут, который они захватили в мае прошлого года.

По данным ведомства, оккупационная армия РФ продвинулась вперед и заняла восточные части села Ивановское, а также атакует украинские позиции в Богдановке.

На этом направлении ближайшей оперативной целью России почти наверняка является захват Часова Яра, расположенного примерно в 5 км от линии фронта.

"Несмотря на некоторые постепенные тактические успехи, очень маловероятно, что российские войска сейчас способны осуществить полномасштабное наступление на этот населенный пункт", – говорится в обзоре.

В предыдущем обзоре разведка Великобритании проанализировала потери РФ в Черноморском регионе за последние пять недель.

Также британская разведка заявила, что в течение февраля 2024 года Россия пыталась атаковать региональные энергетические объекты в Украине – и несмотря на это, украинская энергосистема поддерживает стабильную работу сети.