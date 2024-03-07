На лідера грузинської опозиційної партії здійснили напад

Лідер грузинської опозиційної партії "Гірчі" Яго Хвічія став жертвою фізичного нападу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Эхо Кавказа".

За даними грузинських ЗМІ, депутата доправили до клініки, наразі стан його здоров'я задовільний.

За словами опозиціонера, конфлікт стався напередодні вночі, коли в офіс "Гірчі" увірвався невідомий та словесно образив членів партії.

"Усе це викликано брудною пропагандою (керівної партії) "Грузинської мрії" та Патріархії. До офісу прийшла людина, брата якої ми свого часу звільнили від армії за допомогою "Біблійної свободи", – пояснив Хвічія.

"Потім він поїхав до Америки. Тепер його брат, спираючись на пропаганду... вирішив, що ми віддали його брата Сатані. Він прийшов в офіс качати права. Я втрутився, і він з розмаху вдарив рукою", – додав він.

Хвічія зазначив, що не співпрацює зі слідством та не звертався в поліцію.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що почали розслідування за статтею 124 КК Грузії – заподіяння менш тяжкої або тяжкої шкоди здоров'ю з необережності.

Партія "Гірчі" допомагала військовозобов'язаним уникати призову за допомогою посвідчення "священнослужителя", використовуючи прогалину в законі, чим скористалися тисячі призовників.

Після внесених торік до Оборонного кодексу змін "священнослужителів" "Біблійної свободи" не звільнятимуть від служби, але вони зможуть проходити альтернативну службу.

Раніше повідомляли, що керівна партія Грузії "Грузинська мрія" готує проєкт закону для спрощення ліквідації політичних партій, його аргументують відсутністю можливості ліквідувати "мертві" політсили у рамках чинного законодавства.

Всього у Грузії понад 200 зареєстрованих політсил, у виборах 2020 року брали участь 48 партій і два блоки.

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