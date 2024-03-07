На лидера грузинской оппозиционной партии совершили нападение

Лидер грузинской оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия стал жертвой физического нападения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Эхо Кавказа".

По данным грузинских СМИ, депутата доставили в клинику, сейчас состояние его здоровья удовлетворительное.

По словам оппозиционера, конфликт произошел накануне ночью, когда в офис "Гирчи" ворвался неизвестный и словесно оскорбил членов партии.

"Все это вызвано грязной пропагандой (правящей партии) "Грузинской мечты" и Патриархии. В офис пришел человек, брата которого мы в свое время освободили от армии с помощью "Библейской свободы", – пояснил Хвичия.

"Потом он уехал в Америку. Теперь его брат, опираясь на пропаганду... решил, что мы предали Сатане его брата. Он пришел в офис качать права. Я вмешался, и он наотмашь ударил рукой", – добавил он.

Хвичия отметил, что не сотрудничает со следствием и не обращался в полицию.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что начали расследование по статье 124 УК Грузии – причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Партия "Гирчи" помогала военнообязанным избегать призыва с помощью удостоверения "священнослужителя", используя пробел в законе, чем воспользовались тысячи призывников.

После внесенных в прошлом году в Оборонный кодекс изменений "священнослужителей" "Библейской свободы" не будут освобождать от службы, но они смогут проходить альтернативную службу.

Ранее сообщалось, что правящая партия Грузии "Грузинская мечта" готовит проект закона для упрощения ликвидации политических партий, его аргументируют отсутствием возможности ликвидировать "мертвые" политсилы в рамках действующего законодательства.

Всего в Грузии более 200 зарегистрированных политсил, в выборах 2020 года участвовали 48 партий и два блока.

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