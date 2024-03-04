У Грузії готують проєкт для спрощення ліквідації політичних партій

Керівна партія Грузії "Грузинська мрія" готує проєкт закону для спрощення ліквідації політичних партій, його аргументують відсутністю можливості ліквідувати "мертві" політсили у рамках чинного законодавства.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".

Поправки готують до закону "Про політичні об’єднання громадян". Вони передбачають, що підставою для ліквідації партії може бути неподання нею фінансової декларації в Антикорупційне бюро два роки поспіль.

Депутат від "Мрії" Анрі Оханашвілі заявив, що мета проєкту – спростити ліквідацію нефункціонуючих партій, оскільки зараз це майже неможливо.

"Казати про те, що ці поправки накладають обмеження на партії – це нонсенс і спекуляція", – заявив він.

Всього у Грузії понад 200 зареєстрованих політсил, у виборах 2020 року брали участь 48 партій і два блоки.

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