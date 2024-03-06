Президентка Грузії впевнена, що в країні не допустять проросійського уряду

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вважає, що жителі країни не допустять перебування при владі справді проросійського уряду, незважаючи на відповідну риторику нинішнього.

Її слова цитує портал "Грузия Online", повідомляє "Європейська правда".

"Громадяни і суспільство Грузії не допустять проросійського уряду – партії влади, якщо вона буде яскраво проросійська", – сказала Зурабішвілі.

Вона звернула увагу, що новий грузинський прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе вирізнявся критикою представників Заходу, однак після призначення на цю посаду здійснив свій перший візит саме до Брюсселя.

"Кого (Кобахідзе. – Ред.) приймає першим? Послів ЄС. Забув, що його остання поїздка як голови партії була в Пекін. Це ті знаки, які цікаві", – додала грузинська президентка.

На початку лютого парламент Грузії очікувано виніс вотум довіри новому уряду на чолі з колишнім головою партії влади "Грузинська мрія" Іраклієм Кобахідзе. А експрем'єра Іраклія Гарібашвілі обрали головою партії влади "Грузинська мрія".

Ця рокіровка відбулась у рік, коли в Грузії мають відбутись парламентські вибори, де керівна партія "Грузинська мрія" хоче отримати більшість.

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