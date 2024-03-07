Трамп викликав Байдена на дебати

Найімовірніший кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп викликав президента Джо Байдена на дебати після того, як відмовився брати участь у них проти конкурентів від своєї партії під час праймериз.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

У дописі у своїй соцмережі Truth Social він зазначив, що для блага США важливо, щоб вони з Байденом обговорили питання, які є життєво важливими для Сполучених Штатів та американського народу.

"Тому я закликаю до дебатів, будь-коли та будь-де!" – наголосив Трамп.

Позапартійна комісія з президентських дебатів вже оголосила дати трьох дебатів у вересні та жовтні 2024 року, а також окремих дебатів для кандидатів у віцепрезиденти.

"Я знаю, що Дональд Трамп жадає уваги та намагається розширити свою привабливість за межі бази MAGA (протрампівського крила серед республіканців. – Ред.), і це розмова, яку ми проведемо у відповідний час у цьому циклі", – сказав речник кампанії Байдена Майкл Тайлер у своїй заяві.

"Якщо він так відчайдушно хоче побачити президента Байдена в прайм-тайм, йому не потрібно чекати! Він може приєднатися до десятків мільйонів американців, які завтра ввечері будуть дивитися (виступ президента США) про стан справ у державі", – додав він.

Остання суперниця Трампа в Республіканській партії Ніккі Гейлі вибула з перегонів в середу, практично забезпечивши експрезиденту номінацію від республіканців.

Водночас американський мільярдер, власник соцмережі Twitter (X) Ілон Маск сказав, що не буде давати коштів на передвиборчу кампанію жодному кандидату на виборах президента США.

Ця заява все одно є ударом для Трампа, який зазнає серйозних фінансових труднощів через низку судових позовів і наприкінці минулого тижня в пошуках додаткових коштів зустрівся з Маском і кількома заможними донорами республіканців.