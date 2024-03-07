Трамп вызвал Байдена на дебаты

Самый вероятный кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп вызвал президента Джо Байдена на дебаты после того, как отказался участвовать в них против конкурентов от своей партии во время праймериз.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

В посте в своей соцсети Truth Social он отметил, что для блага США важно, чтобы они с Байденом обсудили вопросы, которые являются жизненно важными для Соединенных Штатов и американского народа.

"Поэтому я призываю к дебатам, в любое время и в любом месте!" – подчеркнул Трамп.

Внепартийная комиссия по президентским дебатам уже объявила даты трех дебатов в сентябре и октябре 2024 года, а также отдельных дебатов для кандидатов в вице-президенты.

"Я знаю, что Дональд Трамп жаждет внимания и пытается расширить свою привлекательность за пределы базы MAGA (протрамповского крыла республиканцев. – Ред.), и это тот разговор, который мы проведем в соответствующее время в этом цикле", – сказал представитель кампании Байдена Майкл Тайлер в своем заявлении.

"Если он так отчаянно хочет увидеть президента Байдена в прайм-тайм, ему не нужно ждать! Он может присоединиться к десяткам миллионов американцев, которые завтра вечером будут смотреть (выступление президента США) о состоянии дел в государстве", – добавил он.

Последняя соперница Трампа в Республиканской партии Никки Хейли выбыла из гонки ранее в среду, практически обеспечив экс-президенту номинацию от республиканцев.

В то же время американский миллиардер, владелец соцсети Twitter (X) Илон Маск сказал, что не будет давать денег на предвыборную кампанию ни одному кандидату на выборах президента США.

Это заявление все равно является ударом для Трампа, который испытывает серьезные финансовые трудности из-за ряда судебных исков и в конце прошлой недели в поисках дополнительных средств встретился с Маском и несколькими состоятельными донорами республиканцев.