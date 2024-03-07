В уряді Молдови відреагували на візит голови Гагаузії до Росії

Речник молдовського уряду Даніель Воде, коментуючи нещодавню зустріч башкана (голови) Гагаузії – автономного краю Молдови – Євгенії Гуцул з Владіміром Путіним, заявив, що такі візити не служать інтересам країни.

Про це повідомляє "Європейська правда".

В опублікованому 7 березня відеозверненні Воде наголосив, що бачення нинішнього уряду в Кишиневі – "це мир, стабільність і процвітання для всіх громадян Республіки Молдова на шляху до європейської інтеграції".

"Послання розколу і регулярні поклони Кремлю з боку представників злочинного угруповання Шора не служать інтересам громадян Республіки Молдова", – додав він.

Речник нагадав, що молдовська влада недавно попередила про наміри Росії і "закликала бути пильними, отримувати інформацію з офіційних джерел і не піддаватися на агресивні дії Російської Федерації та підконтрольних їй гравців впливу або, простіше кажучи, їхніх поплічників".

Напередодні башкан Гагаузії Євгенія Гуцул у межах свого неоголошеного візиту до Росії зустрілась із Путіним і поскаржилась на "утиски" з боку Кишинева.

Протягом останніх тижнів до Москви їздили й інші молдовські політики, зокрема олігарх-утікач Ілан Шор та депутати Блоку комуністів і соціалістів.

Це сталось на тлі того, як голова молдовської спецслужби Александру Мустяца заявив, що Росія спробує втрутитися в президентські та парламентські вибори і спровокувати соціальні конфлікти в Гагаузії та Придністров'ї, щоб скомпрометувати вступ Молдови до ЄС.