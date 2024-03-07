В правительстве Молдовы отреагировали на визит главы Гагаузии в Россию

Представитель молдовского правительства Даниэль Водэ, комментируя недавнюю встречу башкана (главы) Гагаузии – автономного края Молдовы – Евгении Гуцул с Владимиром Путиным, заявил, что такие визиты не служат интересам страны.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В опубликованном 7 марта видеообращении Водэ подчеркнул, что видение нынешнего правительства в Кишиневе – "это мир, стабильность и процветание для всех граждан Республики Молдова на пути к европейской интеграции".

"Послание раскола и регулярные поклоны Кремлю со стороны представителей преступной группировки Шора не служат интересам граждан Республики Молдова", – добавил он.

Спикер напомнил, что молдовские власти недавно предупредили о намерениях России и "призвали быть бдительными, получать информацию из официальных источников и не поддаваться на агрессивные действия Российской Федерации и подконтрольных ей игроков влияния или, проще говоря, их приспешников".

Накануне башкан Гагаузии Евгения Гуцул в рамках своего необъявленного визита в Россию встретилась с Путиным и пожаловалась на "притеснения" со стороны Кишинева.

В течение последних недель в Москву ездили и другие молдовские политики, в частности беглый олигарх Илан Шор и депутаты Блока коммунистов и социалистов.

Это произошло на фоне того, как глава молдовской спецслужбы Александру Мустяца заявил, что Россия попытается вмешаться в президентские и парламентские выборы и спровоцировать социальные конфликты в Гагаузии и Приднестровье, чтобы скомпрометировать вступление Молдовы в ЕС.