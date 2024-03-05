Глава спецслужби Молдови розкрив плани Росії зірвати вступ країни в ЄС

Голова Служби інформації та безпеки Молдови (СІБ) Александр Мустяце заявив, що Росія спробує втрутитися в президентські та парламентські вибори і спровокувати соціальні конфлікти в Гагаузії та Придністров'ї, щоб скомпрометувати вступ Молдови до ЄС.

Про це Мустяце повідомив на пресконференції 5 березня, його заяву наводить Newsmaker, пише "Європейська правда".

"У розпорядженні СІБ опинилися дані, які вказують на безпрецедентний рівень інтенсивності дій РФ. Мета цих дій – скомпрометувати вступ Молдови до ЄС, підірвати демократичні процеси й утримати Молдову у сфері свого впливу", – заявив Мустяце.

Перший етап, за його словами, розпочався 2023 року, коли були спроби скомпрометувати місцеві вибори.

"Зараз намагаються реалізувати наступні два етапи з наміром втрутитися в електоральні процеси цього року. Є інформація про спробу скомпрометувати референдум про євроінтеграцію, президентські вибори, а також очорнити установи та кандидатів, які просуватимуть ідею євроінтеграції", – сказав Мустяце.

За його словами, ще один етап заплановано на 2025 рік. Його мета – взяти під контроль парламент Молдови.

"Ця стратегія включає три основні елементи. Підтримка політиків, які перебувають під прямим або непрямим контролем Російської Федерації… Планують кризи в економічній, соціальній сферах, соціальні конфлікти з метою розпалювання міжнаціональної ворожнечі, кризи безпеки та громадського порядку, зокрема в Гагаузії або на лівому березі Дністра. Ці кризи запускатимуть послідовно або паралельно, часто за допомогою узгоджених дій і пропаганди", – заявив глава СІБ.

Третій елемент, за словами Мустяце, – "масштабні інформаційні атаки для посилення психологічного ефекту криз".

"Головний актор, на якого ставить РФ, – угруповання Ілана Шора. Згідно з даними, головне завдання Ілана Шора на 2024 рік – скомпрометувати результати референдуму. Інша група політичних діячів отримала завдання просувати доктрину державників, яка насправді обслуговує риторику Росії", – додав він.

Також глава СІБ стверджує, що навесні цього року проросійські сили в Молдові можуть відновити свої протести.

Раніше міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой попередив, що Росія продовжить свою гібридну війну у 2024 році напередодні президентських виборів та референдуму щодо вступу країни до Євросоюзу.

Перед цим повідомляли, що європейські держави обговорюють, як посилити військову підтримку Молдови, яка стикається з дестабілізацією з боку Росії.