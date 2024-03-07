У Литві підтвердили, що хакери з РФ отримали секретні документи про саміт НАТО у Вільнюсі

Департамент державної безпеки Литви у своєму щорічному звіті про загрози фактично підтвердив, що за кібератакою на саміт НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року, найімовірніше, стояли пов’язані з Росією хакери.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Секретні документи, які стосувались планування останнього саміту НАТО, зокрема план пересування та безпеки президентів України й США, опублікували одразу після його завершення в Telegram-каналах, пов’язаних із РФ.

31 документ, який є в розпорядженні The Times, містить зокрема імена та особисті дані охоронців лідерів, що прибули до Вільнюса, маршрути їхнього пересування, адреси електронної пошти та номери мобільних телефонів трьох офіцерів литовської служби безпеки.

На той момент було незрозуміло, чи були документи справжніми, чи йшлось про провокацію російських спецслужб, покликану висміяти Альянс і Литву через недостатню кібербезпеку. Але тепер Департамент держбезпеки Литви фактично підтвердив, що "злив" був справжнім.

"Дуже ймовірно, що кібергрупа, координована ГРУ перехопила непублічну інформацію, пов'язану із зустріччю, найімовірніше, з метою дискредитації Литви на міжнародній арені", – йдеться у звіті.

Литовська спецслужба не виключає, що частина перехопленої інформації "буде використана для планування нових дезінформаційних операцій".

Напередодні саміту НАТО у Литві 11-12 липня також зафіксували дві кібератаки, через які на регіональній радіостанції та в торговому центрі транслювалася дезінформація після злому музичного потокового сервісу.