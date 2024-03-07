В Литве подтвердили, что хакеры из РФ получили секретные документы о саммите НАТО в Вильнюсе

Департамент государственной безопасности Литвы в своем ежегодном отчете об угрозах фактически подтвердил, что за кибератакой на саммит НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года, скорее всего, стояли связанные с Россией хакеры.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Секретные документы, которые касались планирования последнего саммита НАТО, в частности план передвижения и безопасности президентов Украины и США, опубликовали сразу после его завершения в Telegram-каналах, связанных с РФ.

31 документ, который есть в распоряжении The Times, содержит в частности имена и личные данные охранников лидеров, прибывших в Вильнюс, маршруты их передвижения, адреса электронной почты и номера мобильных телефонов трех офицеров литовской службы безопасности.

На тот момент было непонятно, были ли документы настоящими, или речь шла о провокации российских спецслужб, призванной высмеять Альянс и Литву из-за недостаточной кибербезопасности. Но теперь Департамент госбезопасности Литвы фактически подтвердил, что "слив" был настоящим.

"Очень вероятно, что кибергруппа, координируемая ГРУ перехватила непубличную информацию, связанную со встречей, скорее всего, с целью дискредитации Литвы на международной арене", – говорится в отчете.

Литовская спецслужба не исключает, что часть перехваченной информации "будет использована для планирования новых дезинформационных операций".

Накануне саммита НАТО в Литве 11-12 июля также зафиксировали две кибератаки, из-за которых на региональной радиостанции и в торговом центре транслировалась дезинформация после взлома музыкального потокового сервиса.