Хакери з РФ "злили" конфіденційні дані про підготовку саміту НАТО, ведеться розслідування

Пов’язана з Росією хакерська група From Russia with Love у середу ввечері опублікувала конфіденційну інформацію про підготовку до саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі.

Про це йдеться в публікації литовського порталу 15min, повідомляє "Європейська правда".

У середу ввечері хакерська група оголосила, що отримала доступ до секретних даних про організацію саміту НАТО у Вільнюсі.

У витоку 29 файлів міститься різна інформація про охорону лідерів НАТО, різні слайди, презентації, протоколи, програмне забезпечення, імена військовослужбовців.

Серед злитих даних зокрема вказано, що під час підготовки саміту було перевірено 30 установ і 346 "активів", розташованих на території Литви, з яких 23% потрапили в "зону ризику", що було охарактеризовано як неприйнятний рівень загрози.

У витоку документів стверджується, що безпеку забезпечувала снайперська група Міністерства внутрішніх справ Литви, особисті дані 17 співробітників якої нібито містяться в документах. Були злиті імена осіб, відповідальних за обмін розвідданими з розвідувальними службами НАТО в Литві і за моделювання можливих загроз безпеці учасників саміту.

Також публікуються нібито маршрути пересування делегацій НАТО у Вільнюсі, зокрема наводяться конкретні маршрути й вулиці, якими нібито пересувалися колони.

Проросійські Telegram-канали стверджують, що деталі організації саміту НАТО стали відомі вже після того, як дані були отримані. Стверджується, що витік даних нібито стався в Україні, та, ймовірно, ця заява зроблена в пропагандистських цілях.

Речниця Департаменту державної безпеки Литви Аурелія Вернікайте підтвердила в коментарі 15min хакерську атаку. "Ситуація відома, й інцидент розслідується у співпраці з відповідними органами", – додала вона.

Нагадаємо, що напередодні саміту НАТО у Литві 11-12 липня також зафіксували дві кібератаки, через які на регіональній радіостанції та в торговому центрі транслювалася дезінформація після злому музичного потокового сервісу.