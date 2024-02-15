Британія та Латвія очолять коаліцію з надання Україні тисяч безпілотників

Велика Британія поставить Україні тисячі безпілотників як співлідерка великої міжнародної коаліції, співголовою якої також стане Латвія.

Про це повідомив британський уряд на своєму сайті, пише "Європейська правда".

Міністр оборони Британії Грант Шаппс оголосив у четвер, що Велика Британія разом з Латвією очолить велику коаліцію з надання Україні безпілотних літальних апаратів.

"Я з гордістю оголошую, що Велика Британія і Латвія очолять міжнародну коаліцію з розбудови життєво важливих для України безпілотників. Разом ми надамо Україні можливості, необхідні їй для самозахисту і перемоги в цій війні, щоб гарантувати, що Путін зазнає поразки в своїх незаконних і варварських амбіціях", – сказав Шаппс.

Як учасниця коаліції, Велика Британія збільшить і впорядкує надання Україні Заходом FPV-дронів. Ці БПЛА, як відзначено, довели свою високу ефективність на полі бою, надаючи операторам ситуаційну обізнаність для ураження ворожих позицій, бронетехніки та кораблів.

Цей проєкт буде запущений з пакету щодо безпілотників вартістю 200 мільйонів фунтів стерлінгів, про який прем'єр-міністр Ріші Сунак оголосив у січні цього року.

В рамках цього пакету Британія замовить для України тисячі безпілотників FPV, в тому числі у британських виробників, що дасть поштовх розвитку галузі та сприятиме досягненню пріоритетного завдання прем'єр-міністра щодо зростання економіки, заявили в уряді.

"Велика Британія продовжує робити все можливе, щоб дати Україні те, чого вона потребує – цього року ми збільшили нашу допомогу до 2,5 мільярда фунтів стерлінгів і виділили 200 мільйонів фунтів стерлінгів на виробництво безпілотників, що робить нас найбільшим постачальником БПЛА для України", – зазначив міністр оборони Грант Шаппс.

Раніше в інтерв’ю "ЄП" британський посол у Києві Мартін Гарріс розповів, що дрони для України, на які Британії виділить 200 млн фунтів стерлінгів, вироблятимуться на території обох країн.

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