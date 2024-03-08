Военные руководители Украины и Британии обсудили в Киеве главные потребности ВСУ

Министры обороны и главнокомандующие вооруженных сил Украины и Великобритании провели встречу в Киеве.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Мы обсудили первоочередные потребности Сил обороны Украины. Главнокомандующий Александр Сырский проинформировал о ситуации на фронте и последних действиях врага", – отметил Умеров.

Он поблагодарил Великобританию за всестороннюю поддержку, в частности за поставки ракет Storm Shadow, которые "действительно меняют ситуацию на поле боя".

"Великобритания постоянно убеждает свободный мир делать правильные вещи. Вместе мы доказываем, что демократия может победить автократию", – резюмировал министр обороны.

Накануне министр обороны Великобритании Грант Шаппс во время визита в Киев объявил о выделении 325 миллионов фунтов стерлингов на закупку более 10 тысяч дронов для Вооруженных сил Украины.

Как известно, Великобритания вместе с Латвией возглавляет международную "коалицию дронов", образованную в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной также как "формат Рамштайн".

Напомним, премьер Великобритании Риши Сунак во время визита в Киев в январе объявил, что Лондон выделит 200 миллионов фунтов стерлингов на изготовление различных типов беспилотников для украинских военных.

Ранее в интервью "ЕП" британский посол в Киеве Мартин Харрис рассказал, что дроны для Украины будут производиться на территории обеих стран.