США завдали нових ударів по позиціях хуситів

Сили США завдали нових ударів по позиціях єменських бойовиків-хуситів, атакувавши озброєння, яке вони готувались застосувати.

Про це повідомило Центральне командування США, інформує "Європейська правда".

Зокрема, командування завдало ударів з метою самооборони по чотирьох мобільних протикорабельних крилатих ракетах і одному безпілотному літальному апарату у підконтрольних хуситам районах Ємену.

Також сили США збили три безпілотники, запущених в напрямку Аденської затоки з території, підконтрольної хуситам.

"Ці дії спрямовані на захист свободи судноплавства і підвищення безпеки міжнародних вод для ВМС США і торгових суден", – йдеться у повідомленні.

У грудні США започаткували спеціальну військову місію у регіоні за участі 10 союзників з метою захищати торгові судна. Відтоді збили численні ракети й дрони, запущені хуситами, та неодноразово завдавали ударів по їхніх військових об'єктах та зброї на території Ємену.

З 19 лютого офіційно почала роботу військово-морська місія ЄС для захисту цивільного судноплавства в Червоному морі під назвою Aspides.