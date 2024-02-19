Міністри закордонних справ ЄС схвалили розгортання військової місії в Червоному морі

Міністри закордонних справ ЄС у понеділок схвалили розгортання військово-морської місії ЄС для захисту судноплавства від бойовиків-хуситів у Червоному морі.

Про це dpa повідомили європейські дипломати, інформує "Європейська правда".

Військово-морська місія під назвою Aspides передбачає відправку європейських військових кораблів і повітряних систем раннього попередження до Червоного моря, Аденської затоки і прилеглих акваторій.

Кораблі, що беруть участь у місії, матимуть наказ відкривати вогонь по бойовиках, якщо вони атакують першими, і не матимуть права стріляти на випередження.

Оперативне командування буде знаходитися в грецькому місті Лариса.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала рішення щодо розгортання місії.

"Європа забезпечить свободу судноплавства в Червоному морі, працюючи разом з нашими міжнародними партнерами. Окрім реагування на кризу, це крок до посилення європейської присутності на морі для захисту наших європейських інтересів", – написала вона у Twitter (X).

Відомо, що до місії вже погодились долучитись Франція, Німеччина, Італія та Бельгія. Командувачем місії буде представник Греції, а за оперативне управління на морі відповідатиме італієць, підтвердили в ЄС.

Про наміри Євросоюзу створити місію для захисту кораблів у Червоному морі вперше стало відомо на початку січня.

Нагадаємо, від середини листопада бойовики-хусити в Ємені неодноразово запускали безпілотники й ракети проти торгових суден у Червоному морі, стверджуючи, що діють на знак солідарності з палестинцями проти військових дій Ізраїлю в секторі Гази.

ЗМІ повідомили, що адміністрація Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів у Ємені.