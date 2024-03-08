США нанесли новые удары по позициям хуситов

Силы США нанесли новые удары по позициям йеменских боевиков-хуситов, атаковав вооружение, которое они готовились применить.

Об этом сообщило Центральное командование США, информирует "Европейская правда".

В частности, командование нанесло удары в целях самообороны по четырем мобильным противокорабельным крылатым ракетам и одному беспилотному летательному аппарату в подконтрольных хуситам районах Йемена.

Также силы США сбили три беспилотника, запущенных в направлении Аденского залива с территории, подконтрольной хуситам.

"Эти действия направлены на защиту свободы судоходства и повышение безопасности международных вод для ВМС США и торговых судов", – говорится в сообщении.

В декабре США начали специальную военную миссию в регионе с участием 10 союзников с целью защищать торговые суда. С тех пор сбили многочисленные ракеты и дроны, запущенные хуситами, и неоднократно наносили удары по их военным объектам и оружию на территории Йемена.

С 19 февраля официально начала работу военно-морская миссия ЕС для защиты гражданского судоходства в Красном море под названием Aspides.