США заявили, що знищили протикорабельну ракету хуситів

Сили Сполучених Штатів завдали нового удару по військових об’єктах єменських бойовиків-хуситів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

Як зазначили у командуванні, 13 лютого військові успішно завдали удару з метою самооборони мобільній протикорабельній крилатій ракеті в одному з районів Ємену, підконтрольних підтримуваним Іраном повстанцям-хуситам, яка була підготовлена до запуску проти кораблів у Червоному морі.

Крім того, вказує CENTCOM, приблизно о 21:20 за місцевим часом з підконтрольних хуситам території в Аденську затоку запустили одну протикорабельну балістичну ракету, проти якої ВМС США не вжили жодних заходів, оскільки не передбачалося, що ракета впаде поблизу будь-яких кораблів.

За даними командування, інформації про постраждалих або пошкодження кораблів у цьому районі не надходило.

"Збройні сили США продовжуватимуть вживати заходів, спрямованих на захист свободи судноплавства та забезпечення більшої безпеки міжнародних вод для американських військово-морських і торговельних суден", – йдеться в повідомленні.

Раніше, 10 лютого, Сполучені Штати повідомили, що знищили два надводні дрони та чотири мобільні протикорабельні крилаті ракети і одну мобільну крилату ракету наземного базування хуситів.

Нагадаємо, перед цим США і Британія завдали ударів по 30 об’єктах хуситів у Ємені.

ЗМІ раніше повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів у Ємені.