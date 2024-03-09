Розвідка Британії проаналізувала вплив атак України на нафтопереробні потужності РФ

Розвідка Великої Британії проаналізувала, як атаки українських безпілотників по об'єктах у РФ вплинули на нафтопереробну галузь Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 9 березня.

Як зазначає відомство, ймовірно, що нафтопереробні потужності РФ тимчасово скоротилися через численні удари українських дронів по нафтопереробних заводах (НПЗ) по всій Росії.

Аналітики нагадали, що 1 березня 2024 року РФ запровадила шестимісячну заборону на експорт бензину для стабілізації цін на внутрішньому ринку на тлі зростання попиту.

"Заборона експорту зменшить тиск на постачання та дозволить Росії провести ремонт на своїх НПЗ", – йдеться в огляді.

Втім, вказує розвідка, ремонт, швидше за все, займе більше часу, ніж зазвичай, оскільки західні санкції перешкоджають імпорту до РФ деяких необхідних компонентів.

"Російський уряд буде особливо чутливим до зростання цін на бензин та інші товари повсякденного вжитку напередодні президентських виборів (Владіміра Путіна) 15-17 березня", – резюмує Міноборони Британії.

Напередодні розвідка Великої Британії проаналізувала, як Росія використовує іранські безпілотники Mohajer-6 над Чорним морем і над територією України.

У попередньому огляді британська розвідка повідомляла, що метою російських окупаційних військ є захоплення міста Часів Яр, що розташоване у Донецькій області, проте вони навряд чи здатні провести наступ.

Перед цим розвідка Великої Британії проаналізувала втрати РФ у Чорноморському регіоні за останні п’ять тижнів.