Розвідка Британії: РФ використовує іранські дрони, щоб запобігти атакам на свої кораблі

Розвідка Великої Британії проаналізувала, як Росія використовує іранські безпілотники Mohajer-6 над Чорним морем і над територією України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді британського Міноборони за 8 березня.

За даними відомства, Mohajer-6 помічали над Чорним морем і над містом Кременчук.

Mohajer-6 – це система для розвідки, спостереження, виявлення цілей, але також може використовуватись для атак з повітря з використанням керованих боєприпасів вільного падіння.

У розвідці зазначили, що те, що РФ продовжує тримати ці системи в окупованому нею Криму може свідчити про те, що російські окупаційні війська намагаються виявити загрози російським портам і суднам після нещодавніх успіхів України.

"Існує реальна можливість, що його задача також включає підтримку і процес націлювання Росії на південно-західне узбережжя України", – йдеться в огляді.

Україна знищила щонайменше один Mohajer-6 23 вересня 2022 року над Чорним морем, а Росія, ймовірно, випадково збила такий безпілотник над Кримом 6 червня 2023 року.

У попередньому огляді британська розвідка повідомляла, що метою російських окупаційних військ є захоплення міста Часів Яр, що розташоване у Донецькій області, проте вони навряд чи здатні провести наступ.

Перед цим розвідка Великої Британії проаналізувала втрати РФ у Чорноморському регіоні за останні п’ять тижнів.