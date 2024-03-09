"Рамштайн-20" відбудеться 19 березня

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться 19 березня на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Як пише "Європейська правда", про це "Радіо Свобода" заявили у пресслужбі Військово-повітряних сил (ВПС) США в Європі.

"Міністр оборони США Ллойд Остін планує провести особисту зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн, Німеччина, 19 березня 2024 року", – йдеться в повідомленні.

У ВПС США зазначили, що Остін знову запросив міністрів оборони та старших військових посадових осіб світу, щоб "обговорити кризу в Україні" й різні проблеми безпеки, з якими стикаються союзники і партнери США.

Нагадаємо, у попередній, 19-тій зустрічі Контактної групи з питань оборони України 14 лютого вперше взяв участь новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Тоді на зустрічі у форматі "Рамштайн" оформили "коаліцію дронів" та оголосили перелік її учасників. Вона планує передати Україні один мільйон безпілотників.

Також стало відомо, що НАТО та Україна створюють спільний навчальний центр у Польщі.