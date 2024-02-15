НАТО та Україна створюють спільний навчальний центр в Бидгощі

15 лютого на засіданні Ради Україна-НАТО (РУН) було ухвалене рішення про створення нової структури, що забезпечить тіснішу взаємодію ЗСУ з Альянсом.

Про це заявив журналістам після засідання РУН генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Як відомо, засідання Ради відбулося за "віртуальної участі" міністра оборони України Рустема Умєрова. Утім, рішення було узгоджене наперед і підтримане усіма учасниками.

"Сьогодні ми ухвалили рішення створити центр спільного аналізу, освіти та навчань у Бидгощі, в Польщі", – повідомив Столтенберг.

Генсек НАТО підкреслив, що цей спільний центр потрібен не лише Україні, а й самому Альянсу.

"Цей центр дозволить Україні ділитися досвідом, який вона здобула під час російської-української війни, і створить структуру, що дасть можливість ЗСУ навчатися та тренуватися пліч-о-пліч з натівськими партнерами", – розповів Столтенберг.

Генсек не став повідомляти деталей щодо очікуваної роботи центру, підкресливши лише, що він полегшить можливості "ділитися досвідом".

Як відомо, у Бидгощі вже зараз діє загальновидовий центр бойової підготовки Об’єднаних збройних сил НАТО; очевидно, новий Центр діятиме у рамках цієї структури.

Як повідомлялося, генсек НАТО також пояснив, чому США не вийдуть зі складу Альянсу.

Детально про зустріч у Брюсселі дивіться у відеопоясненні "Європейської правди".