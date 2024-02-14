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Розпочалось засідання "Рамштайну" – вперше за участю нового головнокомандувача ЗСУ

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Середа, 14 лютого 2024, 16:28

Стартувало 19-те засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") – воно вперше проходить за участі нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. 

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

"Представив нашим партнерам генерал-полковника Олександра Сирського. Для нього це перша зустріч у форматі "Рамштайн" на посаді головнокомандувача ЗСУ. Разом з головнокомандувачем Сирським та начальником ГУР Будановим очікуємо на продуктивну зустріч", – зазначив Умєров. 

Він додав, що на зустрічі вони наголосять на збільшенні оборонного виробництва, безпілотників та технологій, а також на підготовці як до довгострокових викликів, так і до вирішення нагальних потреб.

Представники України беруть участь у засіданні, що проходить у Брюсселі на полях зустрічі міністрів оборони держав НАТО, онлайн.

Нагадаємо, глава Пентагону Ллойд Остін теж не полетів до штаб-квартири Альянсу через проблеми із сечовим міхуром. У неділю міністра оборони США поклали у відділення інтенсивної терапії.

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