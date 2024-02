Стартувало 19-те засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") – воно вперше проходить за участі нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

"Представив нашим партнерам генерал-полковника Олександра Сирського. Для нього це перша зустріч у форматі "Рамштайн" на посаді головнокомандувача ЗСУ. Разом з головнокомандувачем Сирським та начальником ГУР Будановим очікуємо на продуктивну зустріч", – зазначив Умєров.

Він додав, що на зустрічі вони наголосять на збільшенні оборонного виробництва, безпілотників та технологій, а також на підготовці як до довгострокових викликів, так і до вирішення нагальних потреб.

We have started the 19th meeting of the Ukraine Defence Contact Group.



Introduced to our partners to Colonel-General Oleksandr Syrskyi. This is the first meeting in the Ramstein format as the Commander-in-Chief of the Armed Forces for him.



Together with the Commander-in-Chief… pic.twitter.com/zI3OUU7xQB